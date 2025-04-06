Video Haber CHP kurultayında Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi | Video
CHP kurultayında Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi | Video

CHP kurultayında Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi | Video

06.04.2025 | 13:50

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yolsuzluk iddiaları bölgesinde gerçekleşen olağanüstü kurultay kaosa sahne oldu. Berhan Şimşek, 97 imza topladığını ancak listeyi 5 dakika geç bildirdiği için adaylık başvurusunun kabul edilmediğini öne sürdü. Hem Özgür Özel hem de kurultay divanıyla tartışan Şimşek, "Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu" dedi.

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