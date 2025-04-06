Borçlar katlandı satış başladı

Balıkesir'de eş, dost ve akraba atamalarıyla gündemden düşmeyen, seçimlerden önce vaat ettiği hiçbir projeyi hayata geçiremeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın, belediye arsalarını satışa çıkardı. Belediyenin iştiraklerinden biri olan BASKİ'ye ait olan ve içerisinde koruluk, su depoları, kagir yapı, şadırvan ve çeşmelerin bulunduğu 8 tarla ve arsa, bu ay ihale ile satılacak. Altıeylül, Balya, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde bulunan ve 5 bin metrekare ile 40 bin metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki tarla ve arsalar, toplam 129 milyon 850 bin TL muammen bedel ile satışa sunulacak.

HİÇBİR HİZMET YAPMADI

Satış ihalesi 16 Nisan günü gerçekleştirilecek. Söz konusu arsalar, en düşüğü 800 bin TL, en yükseği ise 22 milyon 300 bin TL'den ihaleye çıkacak. Mülkiyeti belediyeye ait çok değerli arsa ve tarlaların satışa çıkarılmasına tepki gösteren AK Partili Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin, "Bir yıldır hiçbir yatırım ve hizmet yapmadılar. Buna rağmen belediyenin toplam borcunu 3 milyar TL'den 7 milyar 500 milyon TL'ye çıkardılar. Şimdi belediyenin en kıymetli arazilerini satıyorlar. Su deposu, çeşme yeri gibi kendilerine hizmet inşası, hizmet devamı için verilen yerleri satmaya başladılar" dedi.