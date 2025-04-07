CHP’li Ertan Işık’tan ABB Meclisi’nde partililerine küfür: Umurumda değiller

PARTİLİLERİNE HAKARET: S***R ET UMURUMDA BİLE DEĞİLLER

O anlarda mikrofonun kapalı olduğunu sana Işık partililerine yönelik "Alparslan Türkeş konusunda bunlar (Cumhur İttifakı) bizi diyemeyecek sandı. Ben onlardan bir ileri söyledim. Bizimkilerden bozulan olmuştur. S***r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum. " dedi.

Alparslan Türkeş'i anan CHP'li Işık'tan partililerine küfür

O SÖZLER AÇIKÇA DUYULDU

O anlar mikrofon açık olduğu için CHP'li Ertan Işık'ın söylediği sözler meclis salonunda açıkça duyuldu. CHP'li Işık'In o anları ise sosyal medyada gündem oldu.