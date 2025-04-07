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Giriş Tarihi: 7.4.2025 21:48 Son Güncelleme: 7.4.2025 22:02

CHP'li Ertan Işık'tan ABB Meclisi'nde partililerine küfür: Umurumda değiller

ABB Meclis toplantısında CHP Meclis Başkanvekili Ertan Işık, MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'lilerin kendisine kızdığını söyledi. Oturum sırasında mikrofonunun kapalı olduğunu sanan Işık, "Umurumda değiller. Ben onları ciddiye bile almıyorum." deyip küfür etti.

CHP’li Ertan Işık’tan ABB Meclisi’nde partililerine küfür: Umurumda değiller

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis toplantısında mikrofonu açık unutarak partililerine küfür etti.

MİKROFONU AÇIK UNUTUP KÜFÜR ETTİ

CHP'li Ertan Işık, toplantıda MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'lilerin kendisine kızdığını söyledi ve hakaret kullanarak "S***r et. Umurumda değiller. Ben onları ciddiye bile almıyorum." şeklinde konuştu.

PARTİLİLERİNE HAKARET: S***R ET UMURUMDA BİLE DEĞİLLER

O anlarda mikrofonun kapalı olduğunu sana Işık partililerine yönelik "Alparslan Türkeş konusunda bunlar (Cumhur İttifakı) bizi diyemeyecek sandı. Ben onlardan bir ileri söyledim. Bizimkilerden bozulan olmuştur. S***r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum. " dedi.

Alparslan Türkeş'i anan CHP'li Işık'tan partililerine küfür

O SÖZLER AÇIKÇA DUYULDU

O anlar mikrofon açık olduğu için CHP'li Ertan Işık'ın söylediği sözler meclis salonunda açıkça duyuldu. CHP'li Işık'In o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

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CHP'li Ertan Işık'tan ABB Meclisi'nde partililerine küfür: Umurumda değiller
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