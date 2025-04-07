Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in "cunta" çıkışına tepki: Seçilmiş iradeye saygısızlık yaptı

"BAHÇELİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP ETTİ"

Bahçeli terörsüz Türkiye sürecini yakından takip etti. Önemli değerlendirmeler ve uyarılarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünkü açılış konuşmasında terörsüz Türkiye'ye hedefine ulaşılması konusunda devlet kurumlarını senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü söylemiştir. Bu süreçte başarıya ulaşmak için yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalar olacak.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: NEGATİF SİYASETE İMZA ATTI

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar ve olmayanlar diyerek ayırarak sosyal bölücük denilen çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Bu vatandaşlarımız tarafından kabul görmemiştir, karşılık bulmamıştır.