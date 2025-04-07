Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

07.04.2025 | 18:08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

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