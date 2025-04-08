Son dakika: Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan Özgür Özel’e sert tepki: CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramını idrak ettik. Bir kez daha bayramınız tebrik ediyorum.

Bir önceki toplantımızda, AK Parti olarak Ramazan'ı nasıl ihya edeceğimize dair yol haritamızı paylaşmıştık. Özellikle belediyelerimizden beklentilerimizin büyük olduğunu ifade etmiştik. Teşkilatımız yine bizi mahcup etmedi. A KParti ailesi olağanüstü bir gayret içerisinde oldu. Helalleşme, kucaklaşma ayı olan Ramazan'ı ruhuna uygun bir şekilde idrak etmeye çalıştık.

Hep beraber bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik. Şov veya reklam için değil, gece gündüz birine daha yardım etmek için koşuşturduk. Muhalefete geçen belediyelerde Ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatlarımızın daha fazla çaba sarf ettiğini gördük. Gençlerimiz göğsümüzü kabartan projelere imza attık. Fakir, fukaranın kapısını çaldık. Büyüklerimizi ziyaret ettik.

"GAZZE'YE ASLA SIRTIMIZI DÖNMEYİZ"

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar ve siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıktılar. Savaş suçu işlenen haydutluğa tanık olduk.

Liderlerle Gazze'deki insanlık dışı durumu ele aldık. Antalya Diplomasi Forumu'nda da devlet ve hükümet başkanlarıyla Gazze'deki soykırımı görüşeceğiz. Gazze'deki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı ve mazlumu savunma konusunda hiç kimse bize sınır çizemez. Gazze'de huzur ortamı istiyoruz. Türkiye olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız.

Suriyeli kardeşlerimizin de daima yanlarında olacak, istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz. Bu vesileyle bir gerçeği sizlere tekrar hatırlatmak isterim.

Bizi bu makamlara getiren fakir fukaranın duasıdır. Onca saldırıdan ihanetten koruyan yetimin, öksüzün hayır duasıdır. Şimdiye kadar mazlumun duasıyla yol yürüdük. Tüm badireleri onların samimi dualarıyla atlattık.

"SİYASETTE SOKAK TERÖRÜNE YER YOKTUR"

Ana muhalefetin çiğ söylemlerine kulak asmadık. Nobranlıklarını haddi aşan küstahlıklarını çoğu zaman ya sabır diyerek duymazdan geldik. Bunu da hadsize had bildirmekten çekindiğimizden değil, Ramazan'ın manevi atmosferine hürmeten yaptık.ç Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Biz sabrettikçe onlar hakaretin dozunu biraz daha artırdılar. Onlar daha kışkırtıcı bir söyleme sarıldılar. Bizim edebimizi, soğukkanlı tutumumuzu zayıflık işareti olarak algıladılar.

"CHP MARJİNAL BİR ÖRGÜT GİBİ HAREKET ETMEKTEDİR"

Siyasette düşman yoktur rakip vardır. Siyasette husumet değil rekabet vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Siyasette sokak terörüne, vandallığa, sokak terörüne özellikle de küfre yer yoktur. CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir.

Linç listesinde hedef gösterilen yerli işletmeler, marjinal sol örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir. CHP Genel Başkanı sağ duyulu davranmak yerine yüzlerce milyarca lirayı aşan yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitmiştir. MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak bu kurumlarda çalışan kamu görevlilerini itham ederek İstanbul'a çöreklenen suç örgütlerinin üzerini örtmeye çalışmıştır.

"BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI..."

CHP yönetimi bağırarak üstünü kapayamayacağı büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. Buz dağının sadece görünen kısmı. CHP de bunun farkında.

Korkunun ecele bir faydası yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Adaletin tecellisine engel olamazsınız. Sahibin kim olduğuna bakmadan beytülmale uzanan o kirli elleri kırmak Türk milleti adına yargının borcudur. İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı ilerleyen süreçte daha net gözükecektir.

"CHP HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Sırf yolsuzlarını savunmak için ülkesini Batı'ya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler yine hayal kırıklığına uğramıştır. Yardım istedikleri Batı'dan destek göremediklerini kendileri de kabul etmek zorunda kaldı. Yolsuzluklarına Batı'daki dostlarını da ekleme çabaları bu sefer boşa çıktı.

CHP'de gelenin gideni aratma geleneği bir türlü bozulmuyor. Kimse kusura bakmasın. Ama CHP Genel Başkanının tutumu, bu milletin binlerce yıllık mazisine yakışmayan bir tutumdur.

"BİZİM ÜZÜNTÜMÜZ SADECE MİLLETİMİZ VE DEMOKRASİMİZ İÇİNDİR"

Biz rakibimiz bile olsa hiçbir siyasi partinin, genel başkanın böyle acziyet içinde olmasını istemeyiz. Milletine karşı kibirli, Batı'ya karşı aciz olan böyle bir şahıs CHP'nin başında olduğu sürece biz başarılarımıza yenisini eklemeye devam ederiz. Bizim üzüntümüz sadece milletimiz ve demokrasimiz içindir.

Aradan geçen 85 yıla rağmen CHP'nin faşist zihniyetinde, millete tepeden bakan kibirli siyasetinde hiçbir değişiklik olmadığını maalesef gördük. Bunlar çok partili demokrasiyi, serbest seçimleri asla kabullenemedi. Bunlar rol yaptı. Mış mış mış gibi davrandı. Son 3 haftada yaptıkları dayatmaya bakın. Ellerine az daha güç geçse ne yapacaklarını siz düşünün.

Rabbim milletimizi bunların insafına bırakmasın diyorum. Buradan tüm teşkilatımıza özellikle de gençlerimize sesleniyorum. Muhalefetin çirkinleşmesi sizleri asla yanıltmasın. Hiç endişeniz olmasın yine kaybedecekler. Yine bunlar avuçlarını yalayacaklardır.

"MİLLETİMİZ MEYDANI CHP FAŞİZMİNE TERK ETMEYECEKTİR"

Aziz milletimiz geleceğini bunlara emanet etmedi. Bunların yalanlarına, ikiyüzlü tavırlarına asla kanmadı. CHP'nin ikiyüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her seferinde galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir. Önümüzdeki dönemde de AK Parti teşkilatı sağ duyulu olacaktır.

23 yıl boyunca Allah'a sonsuz hamd olsun hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da inşallah yaşatmayacağız. Ülkenin ve milletin meselelerini çzöerek bugünlere geldik. Bundan sonra da sorunların üzerine çözgüvenle gideceğiz."