Başkan Erdoğan: "CHP marjinal bir örgüt gibi hareket ediyor" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Siyasette husumet değil rekabet vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Siyasette sokak terörüne, vandallığa özellikle de küfre yer yoktur. CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir." dedi. Erdoğan, CHP yönetiminin bağırarak üstünü kapatamayacağı büyük bir yolsuzluk olduğunun farkında olduğunu belirterek, "Buz dağının sadece görünen kısmı. CHP de bunun farkında. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir." diye konuştu.
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