Aylık gelirim 350 bin TL demişti… Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun bir yıllık kirayı peşin ödemiş!

Suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanan İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun da cezaevine gönderilirken Ongun'un ev sahibi, N.K. Savcılığa verdiği ifadede, "14.04.2024 tarihinde ARS Emlak tabela unvanlı iş yerinde Murat Ongun ve eşi ile birlikte kira sözleşmesini imzaladık ve bu tarihten itibaren kiracım olarak dairemde ikamet etmeye başladılar. Ben dairemi 1 yıllık kiraladım ve 1 yıllık kira olarak 3 milyon 717 bin 400 TL'yi Z.A.G. ONGUN isimli şahıs benim hesabıma gönderdi" dedi.