Aylık gelirim 350 bin TL demişti… Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun bir yıllık kirayı peşin ödemiş!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un Acarkent'te 300 bin TL'lik villada kirada oturduğu ortaya çıktı.
Aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu beyan eden Ongun'un ultra lüks konutta nasıl oturduğu merak edilirken, önceki gün "Ben ve eşimin geçmiş birikimleri ve gelirleri bu kiraya yeterlidir. Başkanımız Ekrem İmamoğlu bana, maddi olarak destek olmuştur" demişti. Ongun'un 3 adet lüks otomobil sahibi olması, Acarkent'teki villasında 2 özel hizmetine tabi çalışan ve çocuklarını özel okullarda okuttuğunun ortaya çıkmasının ardından sonrasında gelirini 350 bin TL göstermesi ise şüphe çekti.
BİR YILLIK KİRASINI PEŞİN ÖDEDİ
19 Mart'ta oturduğu Acarkent villalarında devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Ongun'un oturduğu villanın sahibi N.K. bilgi edinme hakkı kapsamında savcılığa ifade verdi. Ev sahibi N.K, bir yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin aldığını söyledi.
Suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanan İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun da cezaevine gönderilirken Ongun'un ev sahibi, N.K. Savcılığa verdiği ifadede, "14.04.2024 tarihinde ARS Emlak tabela unvanlı iş yerinde Murat Ongun ve eşi ile birlikte kira sözleşmesini imzaladık ve bu tarihten itibaren kiracım olarak dairemde ikamet etmeye başladılar. Ben dairemi 1 yıllık kiraladım ve 1 yıllık kira olarak 3 milyon 717 bin 400 TL'yi Z.A.G. ONGUN isimli şahıs benim hesabıma gönderdi" dedi.
Ev sahibinin ifadesi sonrasında 350 bin TL gelirle 2 özel hizmetlinin de bulunduğu, sadece kirası 300 bin TL olan villada oturan, 250 bin TL aylık geliri olan İmamoğlu'ndan destek aldığını söyleyen Murat Ongun'un ifadelerindeki çelişki de ortaya çıktı.