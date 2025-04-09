CHP'nin sokak çağrıları magandaları cesaretlendirdi: Alçak provokatörden Başkan Erdoğan'a "asarız" tehdidi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ile sokağa inen provokatörler görevli polislere balta ve asitle saldırdı. Partisindeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına göz yuman Özel ise kendilerine destek vermeyen markaları, sanatçıları, işadamları ve YouTuber'ları hedef gösterdi. Türkiye'nin yerli ve milli markalarına boykot çağrısı yaparak Türk ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen Özel'e vatandaşlar da tepkide bulundu.
SARAÇHANE'DE DE AİLEYE KÜFÜR ETMİŞLERDİ
CHP'nin ve Özgür Özel'in sokak çağrıları ile cesaretlenen magandalar ise provokasyonun dozunu artırdı. Saraçhane'deki gösterilerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine küfür eden alçaklar bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "asarız" tehdidinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A "ASARIZ" TEHDİDİ!
Tutuklu Ekrem İmamoğlu için düzenlenen kanunsuz eylemde konuşan bir maganda "Ben buradan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum; Anadolu coğrafyası çok insan gördü, çok padişah gördü, çok imparatorluk gördü. Kimi imparatorluklara burası mezar oldu, kimi padişahlara da mezar oldu. Adnan Menderes burada asıldı. Yani bu coğrafya çok deliler gördü. Artık bırakın... Bak, bırakmadığınız sürece halk daha da çok ayaklanacak. Halk ayaklandığı gün siz de zora düşeceksiniz." gibi alçakça sözler sarfetti.
İmamoğlu'na destek için sokağa inen provokatörden Başkan Erdoğan'a hadsiz tehdit:— Sabah (@sabah) April 9, 2025
Açık konuşuyorum, Menderes burada asıldı. Bu coğrafya çok deliler gördü. Görevi bırakın. pic.twitter.com/4tkO5OdSvm