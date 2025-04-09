CHP'nin sokak çağrıları magandaları cesaretlendirdi: Alçak provokatörden Başkan Erdoğan'a "asarız" tehdidi!

BAŞKAN ERDOĞAN'A "ASARIZ" TEHDİDİ!

Tutuklu Ekrem İmamoğlu için düzenlenen kanunsuz eylemde konuşan bir maganda "Ben buradan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum; Anadolu coğrafyası çok insan gördü, çok padişah gördü, çok imparatorluk gördü. Kimi imparatorluklara burası mezar oldu, kimi padişahlara da mezar oldu. Adnan Menderes burada asıldı. Yani bu coğrafya çok deliler gördü. Artık bırakın... Bak, bırakmadığınız sürece halk daha da çok ayaklanacak. Halk ayaklandığı gün siz de zora düşeceksiniz." gibi alçakça sözler sarfetti.