CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Şişli'de düzenlenen mitingine katıldı. Burada konuşma yapan Özgür Özel, yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü.

Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben"

"NE ANLATIYORDUM BEN..."

Konuşmasının sonunda "Son söz" diyerek giriş yapan Özel, ne diyeceğini unutunca notlarını kontrol etti. Ancak önündeki notlarda da aradığını bulamayan Özel, çaresiz bir şekilde "Ne anlatıyordum ben" sözleri ile yardım istedi.

Özel'in halleri sosyal medyada alay konusu oldu.