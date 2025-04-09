Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben"
Giriş Tarihi: 10.4.2025 00:36 Son Güncelleme: 10.4.2025 00:45

Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli'de partisinin düzenlediği mitingde konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda ne söyleyeceğini unutan Özel, notlarında da aradığını bulamayınca, "Ne anlatıyordum ben?" diyerek yardım istedi. Özel'in çaresiz halleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Özgür Özel yine alay konusu oldu! Ne anlatıyordum ben

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Şişli'de düzenlenen mitingine katıldı. Burada konuşma yapan Özgür Özel, yaptığı hareketle sosyal medyanın diline düştü.

Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben"

"NE ANLATIYORDUM BEN..."

Konuşmasının sonunda "Son söz" diyerek giriş yapan Özel, ne diyeceğini unutunca notlarını kontrol etti. Ancak önündeki notlarda da aradığını bulamayan Özel, çaresiz bir şekilde "Ne anlatıyordum ben" sözleri ile yardım istedi.

Özel'in halleri sosyal medyada alay konusu oldu.

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Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben"
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