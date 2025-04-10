Video Haber Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben"
Özgür Özel yine alay konusu oldu!

Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben"

10.04.2025 | 00:27

Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben"

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Özgür Özel yine alay konusu oldu! Ne anlatıyordum ben 00:18
Özgür Özel yine alay konusu oldu! "Ne anlatıyordum ben" 10.04.2025 | 00:27
Minguzzi ailesinin avukatı konuştu: katillerden biri müebbet alabilir 02:58
Minguzzi ailesinin avukatı konuştu: katillerden biri müebbet alabilir 09.04.2025 | 23:25
Edirne’de bir kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı 00:39
Edirne'de bir kamyonette 8 düzensiz göçmen yakalandı 09.04.2025 | 17:29
İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı | Video 00:51
İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı | Video 09.04.2025 | 08:28
Başkan Erdoğan: CHP marjinal bir örgüt gibi hareket ediyor | Video 31:34
Başkan Erdoğan: "CHP marjinal bir örgüt gibi hareket ediyor" | Video 08.04.2025 | 15:08
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e 500 bin TL’lik dava | Video 02:31
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava | Video 08.04.2025 | 12:30
Bakan Yerlikaya polis teşkilatının 180. yaşını kutladı | Video 01:41
Bakan Yerlikaya polis teşkilatının 180. yaşını kutladı | Video 08.04.2025 | 09:23
Alparslan Türkeş’i anan CHP’li Işık’tan partililerine küfür 00:48
Alparslan Türkeş'i anan CHP'li Işık'tan partililerine küfür 07.04.2025 | 21:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 32:52
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 07.04.2025 | 18:08
İBB’deki 137 ayrı usulsüzlük Sayıştay raporu ile ortaya çıktı | Video 02:27
İBB'deki 137 ayrı usulsüzlük Sayıştay raporu ile ortaya çıktı | Video 07.04.2025 | 16:10
Bakan Kurum, Adıyaman Örenli’deki deprem konutlarını paylaştı | Video 01:27
Bakan Kurum, Adıyaman Örenli'deki deprem konutlarını paylaştı | Video 07.04.2025 | 12:41
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi | Video 00:33
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi | Video 07.04.2025 | 12:28
İBB soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı | Video 00:14
İBB soruşturmasında adliyeye sevk edilen Kaan Ketenci tutuklandı | Video 07.04.2025 | 08:36
Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı’nda gerginlik | Video 13:33
Partililer kurultay salonuna alınmadı! CHP Olağanüstü Kurultayı'nda gerginlik | Video 06.04.2025 | 15:04
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki: Cunta eşittir CHP | Video 15:29
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: "Cunta eşittir CHP" | Video 06.04.2025 | 14:38
CHP kurultayında Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi | Video 00:33
CHP kurultayında Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi | Video 06.04.2025 | 13:50
İBB soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci KKTC’de yakalandı | Video 00:09
İBB soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı | Video 06.04.2025 | 08:34
İmamoğlu’na benzeyen şahıs TikTok’ta açtığı yayınla binlerce lira topladı 00:05
İmamoğlu'na benzeyen şahıs TikTok'ta açtığı yayınla binlerce lira topladı 05.04.2025 | 19:50
İsrail ordusunun, Refah’ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı 06:42
İsrail ordusunun, Refah'ta sağlık ve sivil savunma çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı 05.04.2025 | 18:56
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu o sözü kime söyledi? 03:40
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu o sözü kime söyledi? 05.04.2025 | 17:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY