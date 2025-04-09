Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında adli kontrol kararı! Ev hapsinde olacak
Giriş Tarihi: 9.4.2025 17:39 Son Güncelleme: 9.4.2025 17:52

SON DAKİKA | İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında adli kontrol kararı! Ev hapsinde olacak

Son dakika haberleri... Silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan 23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında adli kontrol şartıyla konutu terk etmeme (ev hapsi) kararı verildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
SON DAKİKA | İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında adli kontrol kararı! Ev hapsinde olacak

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararında Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak tutukluluğunun sonlandırılması gerektiğini belirtti. Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, bugün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsündeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasına elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı.

Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırmıştı.

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SON DAKİKA | İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında adli kontrol kararı! Ev hapsinde olacak
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