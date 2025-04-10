Duruşmalarda ‘yaz kızım’ tarih oluyor... Yapay zekâ adalet dağıtacak

Adalet Bakanlığı, TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu'nda yargı alanındaki yapay zekâ projelerini açıkladı. Bakanlığın uygulamaya koyduğu ve önümüzdeki dönemde yaşama geçirmeyi planladığı projeleri arasında 'Söyle Yazsın' projesi de bulunuyor. Sesi yazıya dönüştürmeyi öngören 'Söyle Yazsın' projesi tamamlandığında, mahkeme salonlarında hâkimlerin 'yaz kızım' diye başladığı replikler tarih olacak.

Zabıt kâtipleri tarafından yürütülen bu görevi yapay zekâ üstlenecek. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, "Bu proje geliştirilme aşamasında. Bu proje geliştirildiğinde cumhuriyet savcılarının, hâkimlerin ve yardımcı yargı personelinin bilgisayar ve daktilo şeklindeki yazımının otomatize edilmesi planlanmakta" ifadelerini kullandı.



KARAR YETKİSİ HÂKİMDE

SERVET Gül, hâkimlerin verdiği yargı kararlarının yapay zekâ tarafından verilip verilmeyeceği konusunda ise "Yapay zekâ projeleri hâkimin takdir yetkisini ortadan kaldırmaya yönelik değil, karar verme yetkisi yine hâkimde olacak. Projeler yargı mensuplarının iş yükünü azaltacak, karar alma süreçlerinde objektifliğini ve etkinliğini artıracak" karşılığını verdi.