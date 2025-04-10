Haberler Gündem Haberleri Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
Giriş Tarihi: 10.4.2025 18:06 Son Güncelleme: 10.4.2025 18:46

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan toplantıda, Endonezya ile ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara’da! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan ortak basın toplantısı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Değerli kardeşimin TBMM'de yaptığı hitabı ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin en güzel tezahürüdür. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Ankara'da! Başkan Erdoğan: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
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