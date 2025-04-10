Video Haber Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan ortak basın toplantısı
Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan ortak basın toplantısı

Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan ortak basın toplantısı

10.04.2025 | 18:29

Başkan Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan ortak basın toplantısı

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