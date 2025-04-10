Haberler Gündem Haberleri İmralı’nın çağrısına halk ne diyor, 'Terörsüz Türkiye' hedefi nasıl karşılandı?
Giriş Tarihi: 10.4.2025 11:50 Son Güncelleme: 10.4.2025 12:07

İmralı’nın çağrısına halk ne diyor, 'Terörsüz Türkiye' hedefi nasıl karşılandı?

Devlet Bahçeli’nin çağrısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Kararlı operasyonlar sayesinde bitme noktasına gelen ve köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın İmralı’da yatan elebaşı Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve DEM Parti arasında gerçekleştirilecek olan görüşme, bugün saat 13.30'da Beştepe'de olacak. Peki vatandaş bu konuda düşünüyor? A Haber Diyarbakır ve Bitlis’te vatandaşa sordu…

İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan geçtiğimiz perşembe günü PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Öcalan'ın mesajı DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundu.

"PKK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI FESHEDİN"

Terör örgütü lideri Öcalan'ın mesajında, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri yer aldı.

GÖRÜŞME SAAT 13.30'DA, HEYETTE ÖNDER VE BULDAN VAR

Başkan Erdoğan, bugün DEM Parti heyetini kabul edecek. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul edecek. Erdoğan'ın kabul edeceği isimler, İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak.

A HABER SOKAĞA İNDİ

Peki vatandaşlar yaşananlar hakkında ne düşünüyor? Terörsüz bir Türkiye hedefi mümkün mü? A Haber ekipleri sokağa indi ve vatandaşa mikrofon uzattı.

Adım adım 'Terörsüz Türkiye'ye doğru! Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek... | Video

İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

*Herkesin barıştan yana olması gerekir
*Destekliyoruz, hayırlı uğurlu olsun
*Yıllarca bu toplum PKK'dan kan ağladı, halk yeterince çile çekti
*Emek veren herkese saygı duyuyoruz, hayırlı bir iştir
*Biz gerçekten çok sevindik, İnşallah bundan sonra bu olaylar olmayacağı düşüncesindeyiz
*Eskiden buralarda fabrika yoktu, iş adamları terör olaylarından dolayı gelip burada yatırım yapmak istemiyordu. Şu andaki hükumetimizden Allah razı olsun iyi bir süreçten geçtik. Bu süreç için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz.

Başkan Erdoğan DEM Parti görüşmesine halk ne diyor? | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
İmralı’nın çağrısına halk ne diyor, 'Terörsüz Türkiye' hedefi nasıl karşılandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz