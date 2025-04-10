İmralı’nın çağrısına halk ne diyor, 'Terörsüz Türkiye' hedefi nasıl karşılandı?

İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan geçtiğimiz perşembe günü PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Öcalan'ın mesajı DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundu.
"PKK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI FESHEDİN"
Terör örgütü lideri Öcalan'ın mesajında, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri yer aldı.
A HABER SOKAĞA İNDİ
Peki vatandaşlar yaşananlar hakkında ne düşünüyor? Terörsüz bir Türkiye hedefi mümkün mü? A Haber ekipleri sokağa indi ve vatandaşa mikrofon uzattı.
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İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
*Herkesin barıştan yana olması gerekir
*Destekliyoruz, hayırlı uğurlu olsun
*Yıllarca bu toplum PKK'dan kan ağladı, halk yeterince çile çekti
*Emek veren herkese saygı duyuyoruz, hayırlı bir iştir
*Biz gerçekten çok sevindik, İnşallah bundan sonra bu olaylar olmayacağı düşüncesindeyiz
*Eskiden buralarda fabrika yoktu, iş adamları terör olaylarından dolayı gelip burada yatırım yapmak istemiyordu. Şu andaki hükumetimizden Allah razı olsun iyi bir süreçten geçtik. Bu süreç için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz.
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