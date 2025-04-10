İmralı’nın çağrısına halk ne diyor, 'Terörsüz Türkiye' hedefi nasıl karşılandı?

A HABER SOKAĞA İNDİ

Peki vatandaşlar yaşananlar hakkında ne düşünüyor? Terörsüz bir Türkiye hedefi mümkün mü? A Haber ekipleri sokağa indi ve vatandaşa mikrofon uzattı.

Adım adım 'Terörsüz Türkiye'ye doğru! Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek... | Video

İşte vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:



*Herkesin barıştan yana olması gerekir

*Destekliyoruz, hayırlı uğurlu olsun

*Yıllarca bu toplum PKK'dan kan ağladı, halk yeterince çile çekti

*Emek veren herkese saygı duyuyoruz, hayırlı bir iştir

*Biz gerçekten çok sevindik, İnşallah bundan sonra bu olaylar olmayacağı düşüncesindeyiz

*Eskiden buralarda fabrika yoktu, iş adamları terör olaylarından dolayı gelip burada yatırım yapmak istemiyordu. Şu andaki hükumetimizden Allah razı olsun iyi bir süreçten geçtik. Bu süreç için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz.

Başkan Erdoğan DEM Parti görüşmesine halk ne diyor? | Video