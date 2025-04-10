Adım adım 'Terörsüz Türkiye'ye doğru! Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek... | Video

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla 'Terörsüz Türkiye' yolunda kritik bir viraja girdi. DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüştü. Öcalan 'Terörsüz Türkiye' yolunda PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. AK Parti ve MHP ile de görüşen DEM Parti heyetini bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul edecek.