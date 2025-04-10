Mahir Polat’a ev hapsi

İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak tutukluluğunun sonlandırılması gerektiğini belirtti. Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi. Son 4 sene içinde 3 kez anjiyo olan ve kalbine 6 stent takılan Polat, ilk olarak 27 Mart'ta rahatsızlığı nedeniyle Silivri'den hastaneye götürülmüş, 29 Mart akşamı bir kez daha hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu.