Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı’nı Külliye’de ağırladı: Gazze için güç birliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu dün Külliye'ye gelişinde askeri törenle karşıladı. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Endonezya ile bu sene diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılını idrak ediyoruz. Endonezya ile tarihi bağlarımız 400 yıla kadara dayanıyor. İşbirliğinde yeni açılımlar yapmak için mutabık kaldık. Karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki kardeşliği ortaya koyuyor. Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar.

Tüm uluslararası platformlarda işbirliğini sürdürüyoruz. Endonezya'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu takdirle karşılıyoruz. Gazze'nin yeniden inşasında ve barışın sağlanmasında önümüzdeki dönemde Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Sayın Subianto'nun ziyaretinin ikili ve çok taraflı işbirliğimize katkıda bulunacağına gönülden inanıyorum. "Türkiye'ye hayranım, burada çok şey öğreniyorum" diyen Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto da şunları söyledi:

Türkiye, Endonezya halkına ilham veriyor. Türkiye, bizim için Osmanlı'nın devamı. Beraber çalışarak dünya barışına katkı sağlayacağız.

Türkiye ile daha güçlü iş birliği istiyoruz. 5. nesil milli muharip uçak KAAN ve denizaltı projesinde yer almak istiyoruz. Bu anlamda fikir alışverişinde bulunduk.

Filistin'de barışın sağlanmasında birlikte çalışacağız. Suriye'deki istikrarın destekçisiyiz. Öte yandan Erdoğan ve Subianto'nun huzurlarında, iki ülke arasında afet yönetimi, iletişim ve turizm konularında 3 anlaşma imzalandı.







CUMHURBAŞKANI SUBIANTO, TBMM'DE KONUŞTU: TÜRKİYE İLE YAN YANA DURMAK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, TBMM Genel Kurulu'nda hitap etti. Hitap öncesi konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanı Subianto, yüce Meclis'imize hitap eden ilk Endonezyalı devlet başkanıdır. Sayın Cumhurbaşkanı 4. Antalya Diplomasi Forumu'na da iştirak edecektir" diye konuştu. Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ise, Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Çünkü Endonezyalılar için Türkiye, en büyük Müslüman medeniyet" dedi. Subianto, mazlumu, insanları ve özellikle Filistinlileri savunmak açısından Türkiye'nin, Türk liderlerinin ve yöneticilerinin aldığı pozisyonun çok güçlü olduğunu düşündüklerini vurguladı. Subianto, "Birçok ülke demokrasiden, insan haklarından bahsediyor ancak çocuklar, anneler bombalanırken, Gazzeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor, Gazze'deki insan hakları ihlallerini görmezden geliyorlar. Türkiye'nin bu noktada çok güçlü bir duruşu var ve biz şuna inanıyoruz: Biz Türkiye ile belirsizliklerle dolu bu yeni dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz" dedi.

İDOLÜM FATİH VE ATATÜRK

Türk tarihinin hayranı olduğunu ve üzerine çalışıp öğrendiğini anlatan Subianto, "Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmed de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi" diye konuştu. ANKARA