Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR, ÇÜNKÜ İNSANLIK 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Antalya'dan dünyaya barış mesajları veriyoruz. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunda burada atacak. Çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür, çünkü insanlık 5'ten büyüktür.

"ASIRLAR BOYUNCA BU TOPRAKLARDA OLACAĞIZ"

1000 yıldır bu topraklardayız, yine daha nice asırlar boyunca burada olacağız. Bölgemizin köklü tarihine uygun olarak medeniyetin, huzurun, barışın coğrafyası olmasını istiyoruz, biz artık çatışmanın değil, kan gözyaşı acı ve gerilimin değil, refah ve istikrarın olduğu bir bölge, dünya bırakmak istiyoruz.

Kimsenin toprağında gözümüz yok.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR"

İsrail 1.5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, Filistin halkına apaçık bir soykırım uyguluyor. Bu zulme itiraz etmek sadece kardeşlik değil, insanlık vazifemizdir. İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak buna ortak olmaktır. İsrail terör devletidir, bunun başka bir açıklaması olamaz.