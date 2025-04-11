Başkan Erdoğan'dan Filistinlilere soykırıma tepki: "İsrail terör devletidir!" | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Dünyaya çok önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara çok sert tepki gösterdi ve açıkça "İsrail bir terör devletidir" dedi. Başkan Erdoğan, "1000 yıldır bu topraklardayız, yine daha nice asırlar boyunca burada olacağız." ifadelerini kullandı.
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