Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan Filistinlilere soykırıma tepki: İsrail terör devletidir!

"ASIRLAR BOYUNCA BU TOPRAKLARDA OLACAĞIZ"

1000 yıldır bu topraklardayız, yine daha nice asırlar boyunca burada olacağız. Bölgemizin köklü tarihine uygun olarak medeniyetin, huzurun, barışın coğrafyası olmasını istiyoruz, biz artık çatışmanın değil, kan gözyaşı acı ve gerilimin değil, refah ve istikrarın olduğu bir bölge, dünya bırakmak istiyoruz.

Kimsenin toprağında gözümüz yok.

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR"

İsrail 1.5 senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, Filistin halkına apaçık bir soykırım uyguluyor. Bu zulme itiraz etmek sadece kardeşlik değil, insanlık vazifemizdir. İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak buna ortak olmaktır. İsrail terör devletidir, bunun başka bir açıklaması olamaz. Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse 'terörizm' yaftası vurarak karalayamaz.