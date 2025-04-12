İmamoğlu, tehdidi ifade özgürlüğü diye savundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ancak bu davada tutuksuz yargılanan İmamoğlu ve avukatları ile "mağdur" sıfatıyla Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı katıldı. Bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanları ile partililer de izleyici olarak duruşma salonunda yer aldı. Savunmasını yapan sanık İmamoğlu, "O panelde duygularımı dile getirdim. İfade özgürlüğü kapsamında eleştiri yaptım" dedi. Dava 16 Haziran'a ertelendi. Öte yandan İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihaleyle ilgili olan ikinci duruşması ise dün Büyükçekmece'de görüldü. İmamoğlu, bu duruşmaya SEGBİS ile katılmayı reddetti. Duruşma 11 Temmuz'a erteledi.