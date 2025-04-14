Soykırım karşısında Filistinlilerin sesiyiz

Antalya'da üç gündür devam eden Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın basın toplantısı ile sona erdi. 4'üncüsü düzenlenen ADF'de bu yıl da diplomasinin nabzının tutulduğunu belirten Bakan Fidan, Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Afrika'dan Balkanlara, krizlerin odağında yer alan pek çok aktörün aynı çatı altında buluştuğunu vurguladı. Türkiye olarak küresel düzeyde yaşanan kutuplaşma karşısında bölgesel sahiplenmeyi ve iş birliğini temel alan bir diplomasi anlayışını savunmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Fidan, "Bu çerçevede Filistin'de akan kanın durması için gayretlerimize son hızla devam edeceğiz. İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında Filistinlilerin sesi olmaya kararlıyız" diye konuştu.İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin de çok sayıda soru yöneltilen Bakan Hakan Fidan, "Herkesin İsrail'in bu yaptığı soykırıma değişen derecelerde itirazı var. Kimisi açıktan söyleyebiliyor, kimisi kapalı kapılar ardında söyleyebiliyor, kimisi Birleşmiş Milletler'de yapılan geçen seneki oylamada olduğu gibi 156 devlet el kaldırarak söylüyor ama sonuçta büyük bir itiraz var. Muhatap olduğumuz bütün arkadaşlar şunda hemfikirler; İsrail üzerinde yani savaş dışında bir etki alanı kullanarak, güç kullanacak, etki kullanacak tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir" dedi. ADF kapsamında, Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı gerçekleşktirildi. Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.