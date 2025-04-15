Uygunsuz görüntüleri gündem olmuştu: CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’ün kapısını polise Murat Miniç açmış!

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, hakkında Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bazı mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan Gül'ün Beylikdüzü'nde bulunan adresine gitti. Adresin zilini çalan polislere kapıyı Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açtı.
DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Bilgehan Murat Miniç'in Beykoz Belediyesi'nde bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.