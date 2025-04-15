Uygunsuz görüntüleri gündem olmuştu: CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’ün kapısını polise Murat Miniç açmış!
Cumhuriyet Halk Partili Beykoz Belediyesi’ne "ihaleye fesat" karıştırma operasyonu başlatıldı. Bu kapsamda Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı. Operasyonun detaylarında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Öyle ki mali şube polisleri, ihale usulsüzlüğü sebebiyle gözaltı kararı verilen Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’ün kapısını çaldı. Kapıyı polislere yine Başkan Yardımcısı olan Bilgehan Murat Miniç açtı! Miniç’in adı güvenlik görevlisi ile aşk skandalına karışan ve uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı...
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