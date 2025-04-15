Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine’yi topluyor: Gündemde terörsüz Türkiye ve küresel ticaret savaşları var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Saat 15.00'da başlayacak toplantıda, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadele ele alınacak.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında 24 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısında; Avrupa ile ilişkiler, Ukrayna'daki devam eden savaş, ABD ile ticari ilişkiler ve ülke gündemine dair çeşitli önemli konular ele alınmıştı.
ABD-ÇİN ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞLARI MASADA!
Bugün yapılacak toplantıda ise ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.
GÜNDEMDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VAR
27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişti. Başkan Erdoğan bu hafta DEM Parti heyetiyle görüşme gerçekleştirmişti. 4. İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi beklenirken, gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatını genişletti. Refah'ı tamamen kuşattı. İsrail'in saldırıları Kabine'nin önemli başlıklarından birisi olacak. İsrail'in Suriye'deki üssü bombalaması ve Suriye'deki son durum da kabine Toplantısı'nda gündem başlıkları arasında yer alacak.