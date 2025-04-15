Boykot çağrısı esnafı isyan ettirmişti... CHP kartını kırdı, AK Parti'ye katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirmişti. CHP üyesi olduğunu belirten esnaf Hamza Doğan, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini söyleyerek üye kartını kırmıştı.



Doğan, "Geçmişte bu topraklar için savaşan askerlerimize yazık. Kendi malımızı, kendi ekonomimizi boykot etmek akıl işi değil. Etrafımız zaten düşmanla çevrili, dostumuz yok. CHP'nin yaptığı büyük bir yanlış. Üyesi olmama rağmen üyeliğimi sildirdim. Bu kart da cebimdeydi, şimdi gözünüzün önünde kırıyorum," sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafı isyan ettirdi! Üye kartını böyle kırdı | Video

CHP üyeliğini iptal eden ve boykota karşı çıkan esnaf Hamza Doğan, AK Parti'ye katıldı.