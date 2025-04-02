CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafa takıldı! "Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykotu desteklediğini duyurmuştu. CHP tarafından desteklenen 'boykot' çağrısı, esnafta ise yeterli karşılığı bulamadı. CHP üyesi olduğunu iddia eden Ankara Hal esnafı Hamza Doğan, üyeliğini iptal ederek CHP üye kartını kırdı.

CHP'nin boykot çağrısı CHP'li esnafı isyan ettirdi! Üye kartını böyle kırdı | Video



"KENDİ MALIMIZI KENDİMİZ BOYKOT EDİYORUZ, VAR MI BÖYLE BİR ŞEY"

Esnaf Hamza Doğan, yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirterek, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey?