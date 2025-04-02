Özgür Özel’in boykot çağrısına CHP seçmeninden tepki! Onun politikalarının ardından istifamı verdim

"MİLLETİ SOKAĞA ÇIKARMAK YANLIŞ BİR ŞEY"

Burada çalışan kaç kişi var? 5 kişi. Bunlar satış yapamazsa patron ne yapacak bunları? Hadi evinize. Bu ne yapacak? Kirasını ödeyemeyecek elektriğini ödeyemeyecek suyunu ödeyemeyecek. Çoluğuna çocuğuna ekmek götüremeyecek. Patrona hiçbir şey olmaz. Adamın cebi dolu. Milleti sokağa çağırmak yanlış bir şey.

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Tamam boykot ve eylem yapılabilir ama mantıklı. Polisimize taş atarak değil gidersin bağırırsın çağırırsın şarkılar söylersin horon tepersin her şeyi yapabilirsin ama gidersin emniyetinden valiliğinden izin alırsın. Dersin ki ben 8'de topluyorum 11'de bunları dağıtacağım bunların başına bir hal gelirse sorumlusu benim. Elinde bir kağıdın olur her şeyi yapabilirsin. Ama bunun yaptığı çok yanlış bir şey. Canlı yayında mıyız? Görsünler. Yanlış biz de yaptık gençliğimizde bir şeyler için. Gittik emniyetten izin aldık valimden izin aldım.