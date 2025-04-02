CHP’den istifa eden kadın A Haber’de isyan etti: "Özgür Özel yanlış yolda" | Video

Özgür Özel’in Türk ekonomisini durdurmaya yönelik boykot çağrısı vatandaş nezdinde karşılık bulmadı ve çarşı pazar hareketlilik devam ediyor. Boykottan dolayı istifa eden CHP’li üye A Haber’de isyan etti ve Özgür Özel yanlış yolda” dedi. İşte tüm detaylar.