Video Yaşam CHP’den istifa eden kadın A Haber’de isyan etti: "Özgür Özel yanlış yolda" | Video
CHP’den istifa eden kadın A Haber’de isyan etti:

CHP’den istifa eden kadın A Haber’de isyan etti: "Özgür Özel yanlış yolda" | Video

02.04.2025 | 15:01

Özgür Özel’in Türk ekonomisini durdurmaya yönelik boykot çağrısı vatandaş nezdinde karşılık bulmadı ve çarşı pazar hareketlilik devam ediyor. Boykottan dolayı istifa eden CHP’li üye A Haber’de isyan etti ve Özgür Özel yanlış yolda” dedi. İşte tüm detaylar.

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