SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Mandacılık zihniyetindeler...

Zorbalıklar karşısında asla geri atmadan milletimizin hakkını en güçlü bir şekilde savunuyoruz. Güçlü Türkiye gerçeğine birçok alanda şahit olmaya başladık. 4. Antalya Diplomasi Forumu, Türk dış politikasının gücünü görme açısından önemliydi. 6 bini aşkın katılımcı iştirak etti. 50 oturumda eğitimin dönüştürücü gücünden iklim krizine kadar pek çok konu yetkin isimler tarafından ele alındı.

Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar fevkalade önemliydi. İnsanlığın 5'ten büyük olduğunu bir kez daha söyledik. Filistin halkının yanında olduğumuzu belirttik. Karşılıklı saygı ve ortak menfaatler temelinde AB ile ilişkilerimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu belirttik.