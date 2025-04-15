Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yolsuzluk soruşturmasının üstünü örtmek için batıya ve batılı medya kuruluşlarına yalvardığını belirten Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye'nin itibarını küresel ölçekte artırmaya çalışıyoruz. Muhalefet mandacılık zihniyetinde... Ana muhalefetin Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlaması zaten imkansızdır." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağını bildirdi.
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