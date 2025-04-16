Bafa Gölü’nü 4 bakanlık kurtaracak

TBMM Dilekçe Komisyonu, artan kirlilik ve su kaybı nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'ne ilişkin yerinde inceleme yaptı. Komisyon, kirliliğin çok yönlü olduğunu, tek bir faktörden kaynaklanmadığını belirledi. Çevre, Enerji, Kültür ve Tarım bakanlıklarının katılacağı toplantıda, gölün korunması için çözüm önerileri ele alınacak. Bakanlıklardan eşgüdümlü çalışmaları istenecek ve eylem planı oluşturulacak. Ege'nin en büyük gölü olan Bafa, biyolojik çeşitliliği ve tarihi önemiyle dikkat çekiyor. Hazırlanacak raporun, benzer tehlike altındaki göller için de yol gösterici olması bekleniyor.