Küresel uyuşturucu ağına büyük darbe: 21 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son yılların en kapsamlı uyuşturucu operasyonu dün gerçekleştirildi. 4 ayrı uluslararası organize suç örgütünü hedef alan 'Orkinos Bulut' isimli operasyon Türkiye'de İstanbul merkezli 20 ilde, Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL), Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da ise bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla eşzamanlı gerçekleştirildi.

5 ülkede eşzamanlı operasyonlarda 9'u yurtdışında olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nda operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımlarının da yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, söz konusu suç örgütlerinin Türkiye'ye ve Avrupa'ya; Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden ecstasy maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirterek, operasyonda Türkiye ve yurtdışında 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Gözaltına alınanlardan 10'unun kırmızı bültenle arandığını paylaşan Yerlikaya, "Uluslararası organize suç örgütlerine ilişkin MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan mal varlıkları kapsamında şebekenin 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirkette ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik yaklaşık 13 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el koyduk" bilgisini verdi.

Yerlikaya, 8 aylık takip sonucu operasyonun düzenlendiğini belirterek, "Peşinde olduğumuz suç örgütlerinin kullandığı, iletişim şifre yapılarını çözdük. Aslında bir bakıma 'Enigma'larını kırdık. Teknik ve fiziki takip yaptık. Attıkları her adımı, biz de adım adım takip ettik. Uyguladıkları yöntemleri bir bir deşifre ettik. Sonuçta uyuşturucu ağlarından kullandıkları güzergâhlara, para aklama yöntemlerinden kimlerle iletişimde olduklarına kadar hepsini tek tek ortaya çıkardık" dedi.



KAÇAK ETİL ALKOL İMALATHANESİNE OPERASYON

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kaçak etil alkol imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen yapıda 12 ton etil alkol ile 6 ayrıştırıcı filtre ve paketleme ünitesi ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Bulgaristan Ruse Sınır Kapısı bölgesinde ise İrlanda'dan Türkiye'ye gazlı içecek konsantresi taşıyan bir TIR'da piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan uyuşturucu ele geçirildi. Sırt çantalarına yerleştirilmiş 94 paket reçinemsi madde test edildiğinde esrara dönüştü ve uyuşturucunun hazırlandığında 91 bin 675 kilograma ulaşacağı ortaya çıktı. Maddenin Bulgaristan'da son 12 yılda tek seferde gerçekleşen en büyük esrar kaçakçılığı olduğu belirtildi. Abbas ÇAKAR-Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH