Uzundere’de bıçak kemiğe dayandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İzBB) Karabağlar İlçesi Uzundere mahallesinde hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm projesi adeta yılan hikayesine döndü. 4 etaptan oluşan projenin ilk iki etabı İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu döneminde hayata geçirilirken 3 ve 4. etap inşaatlara aradan geçen 15 yılı aşkın sürede bir türlü başlanamadı. Durum böyle olunca da depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara kavuşmayı bekleyen 3 bin 200 aile mağdur oldu. Önceki gün sorunları konuşmak, çözüm önerileri oluşturmak için Karabağlar'daki mahalle muhtarları ile bir araya gelen Cemil Tugay, burada yaptığı konuşmada bakanlık eli ile yapılacak olan Uzundere'deki 550 hektarlık alandaki kentsel dönüşüm projesi için Çevre Bakanlığı'na, 'Komisyon kurup birlikte çalışalım' çağrısında bulunurken toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıldır bir türlü bitiremediği 3 ve 4. etaplardan ise hiç bahsetmedi.

SABIRLAR TÜKENDİ

Tugay'ın bu tavrı, 1 yılı aşkın bir süredir randevu vermediği kentsel dönüşüm mağdurlarını kızdırdı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzBB Başkanı Cemil Tugay'ı sert bir dille eleştirdi. Tugay'ı 'hedef şaşırtmaya çalışmakla' suçlayan Uslu, "İçler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Cemil Beyin yaptığı hedef şaşırtmadır. Buradan Cemil Tugay'a tekrar sesleniyoruz. Sizler bizim bu çağrımıza cevap vermediğiniz için ay sonunda kendi tapulu olan arazilerimize çadır kurup yaşamlarımıza çadırda devam edeceğiz. Çünkü siz bizim derdimizle dertlenip Uzundere'nin sorunlarını çözmek yerine Bakanlığın sorumluluğunda olan alandaki kentsel dönüşüm çalışmasını 'Gelin birlikte yapalım' diyorsunuz. Eğer samimiyseniz sizleri Uzundereye, kentsel dönüşüm mağduru vatandaşların çektikleri çileyi yerinde görmeye davet ediyoruz" diye konuştu. "Uzundere'de artık bıçak kemiğe dayandı" diyen Uslu, "15 yıldır yapılamayan, daha doğrusu yapamadığınız Uzundere Kentsel Dönüşümü neden yapmıyorsunuz? Biz burada İzBB Başkanından samimiyet bekliyoruz. Sayın Tugay, İzBB Başkanlığında 1 yılı doldurdu. Halen daha bize randevu vermedi. Karabağlar Belediyesi'nde yaptığınız toplantıyı görevde bulunduğunuz 1 yıllık süreçte Uzundere'de, kangrene dönmüş kentsel dönüşüm mağduru vatandaşlarla niye yapmıyorsunuz? Muhtarlarımıza doğum günü partisi yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi.