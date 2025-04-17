Soma faciasının simge çocuğuydu... Acıdan kurtulamıyor

2014 yılında yaşanan Soma faciasında maden işçisi Ergün S. de hayatını kaybetmiş, oğlu D.S. ise bu ölümden 3 gün sonra doğarak uzun süre gündem olmuştu. Acı olaydan sonra anne Tomurcuk S., oğlu ile beraber vefat eden eşinin ailesi ile birlikte yaşamaya başladı. Son dönemde hala Nazlıcan S.'nin 11 yaşındaki çocuğa anne şiddeti uygulandığı gerekçesiyle darp raporu alması ve vasilik davası açmasıyla aile krizi kızıştı. Tomurcuk S.'nin o gün itibarıyla ev halkı ile tüm bağlarını kopardığı ve çocuğunu alarak başka bir yere taşındığı bildirildi.



Tomurcuk S.

'ÇOCUĞUN CANI TEHLİKEDE'

D.S.'nin uzun süredir gözleri önünde anne şiddetine maruz kaldığını belirten Nazlıcan S., "Oklavayla dövmüşlüğü de var, ağzını yastıkla kapatmaya çalışması da var. Çocuğun isteği üzerine darp raporu aldık, uzaklaştırma kararı verildi. Sonrasında avukat tutup bu kararı maalesef kaldırttı. Biri evli olmak üzere 2 sevgilisi var. Yeğenimi para için kullanıyor. Çocuk müstehcen olaylara bile şahit olmuş.

Bir sevgilisi beni ölümle tehdit etti. Her şeyi ispatlarım. Çocuğun canı tehlikede. Devletimizden yardım istiyorum" dedi. Anne şiddetine ilişkin ellerinde her türlü belge ve videonun mevcut olduğunu vurgulayan Nazlıcan S., "Biz şiddeti engellemeye çalıştığımız zaman, 'Size ne, benim çocuğum' derdi. Yeğenimi devletten gelen para için kullanıyor. Çocuğun yanında zina yapmasından tutun da öfke nöbetlerine kadar birçok konuda gözü dönmüş bir insan. Biz bile anlatırken utanıyoruz. Ailecek zor bir durumdayız" dedi.



Nazlıcan S.

'KOMPLO KURDULAR'

SABAH'a konuşan anne Tomurcuk S. ise iddiaları reddetti. Karşı tarafın, devletten gelen ödenek için çocuğu yanlarına almak istediğini öne süren Tomurcuk S., "Çocuğun beynini yıkadılar. 'Annenin başka çocukları da olur, sen ortada kalırsın' dediler. Çocuğumu bana karşı doldurdular. Ona şiddet uygulayayım diye her türlü oyunu tezgâhladılar. Komplo kurdular. Ben şiddet iddialarını asla kabul etmiyorum. Evet, ortada bir video var. Ancak o anlık bir birikme ile hafif bir vurmadan ibaret. Oğlum benim yanımda ve şu an çok mutlu. Geçmişte onlara alet olduğu için pişman" şeklinde konuştu.

'BENİ KISKANDILAR'

Hala Nazlıcan S.'nin hiçbir iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan anne Tomurcuk S., "10 sene tek söz etmeden onlara hizmetkârlık yaptım. Ne zaman işe girdim, arkamdan kuyular kazılmaya başlandı. Benim hayatımda biri olamaz mı? Kıskandılar. Çocuğumu değil, parayı önemsiyorlar. Mahkeme sürecinde çocuğumun ifadelerini görünce zaten gerçekleri herkes anlayacaktır" dedi.