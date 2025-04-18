Başkan Erdoğan: Faşist bir dalgaya şahitlik ettik

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Sanatlarımızı tüm derinliği ile üçüncü Yeditepe Bienali'nde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Kültür ve Sanat'ın Evrensel birikimi yerel özellikleri ile İstanbul'da sergilenecek. Bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle daha da canlanacaktır. 3. Yeditepe Bienal'in ülkemiz ve kültür sanat camiası için hayırlı olsun.

Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhu taşıyan Türk sanatlarını buluşturan çok değerli bir adımdır. Biz çini ile konuşan hat ile anlatan ebru ile resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda kibir yoktur. Hakikat ışığının yansıması vardır. İstanbul'un farklı köşelerinde kültür sanat hazinelerimiz bir kez daha ortaya çıkacaktır.