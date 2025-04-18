Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: Faşist bir dalgaya şahitlik ettik
Giriş Tarihi: 18.4.2025 17:21 Son Güncelleme: 18.4.2025 17:42

Başkan Erdoğan: Faşist bir dalgaya şahitlik ettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarını örtbas etmek amacıyla ekonomiyi hedef alan boykot çağrısına tepki gösteren Erdoğan; "Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları sporcuları gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı. Yerli ve milli markaları, sanatçıları fişleyip ülke ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler." dedi.

Başkan Erdoğan: Faşist bir dalgaya şahitlik ettik

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sanatlarımızı tüm derinliği ile üçüncü Yeditepe Bienali'nde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Kültür ve Sanat'ın Evrensel birikimi yerel özellikleri ile İstanbul'da sergilenecek. Bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle daha da canlanacaktır. 3. Yeditepe Bienal'in ülkemiz ve kültür sanat camiası için hayırlı olsun.

Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhu taşıyan Türk sanatlarını buluşturan çok değerli bir adımdır. Biz çini ile konuşan hat ile anlatan ebru ile resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda kibir yoktur. Hakikat ışığının yansıması vardır. İstanbul'un farklı köşelerinde kültür sanat hazinelerimiz bir kez daha ortaya çıkacaktır.

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Başkan Erdoğan: Faşist bir dalgaya şahitlik ettik
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