Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarını örtbas etmek amacıyla ekonomiyi hedef alan boykot çağrısına tepki gösteren Erdoğan; "Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları sporcuları gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı. Yerli ve milli markaları, sanatçıları fişleyip ülke ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler." dedi.