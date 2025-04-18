Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarını örtbas etmek amacıyla ekonomiyi hedef alan boykot çağrısına tepki gösteren Erdoğan; "Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları sporcuları gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı. Yerli ve milli markaları, sanatçıları fişleyip ülke ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
24:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 18.04.2025 | 18:05
25:50
Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video 18.04.2025 | 15:56
03:25
01:00
01:49
01:52
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye'den çekilme başladı 17.04.2025 | 23:37
28:20
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 17.04.2025 | 21:33
30:23
Başkan Erdoğan: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" | Video 17.04.2025 | 14:35
01:14
00:46
11:26
Bakan Uraloğlu: "Küresel havacılığın en üst ligine yükseldik" | Video 17.04.2025 | 11:31
01:15
Kahramanmaraş'a yapılan köy evlerini görenler hayran kalıyor | Video 17.04.2025 | 11:31
08:18
İstanbul Havalimanı 3'lü pisti açıldı! Avrupa'da örneği yok | Video 17.04.2025 | 11:27
07:31
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama | Video 17.04.2025 | 11:21
00:13
01:56
02:21
03:53
01:24
Esra Erol'da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı! 16.04.2025 | 18:32