Video Haber Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

18.04.2025 | 18:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarını örtbas etmek amacıyla ekonomiyi hedef alan boykot çağrısına tepki gösteren Erdoğan; "Kendilerine destek vermedi diye sanatçıları sporcuları gençleri linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapattı. Yerli ve milli markaları, sanatçıları fişleyip ülke ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 24:25
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 18.04.2025 | 18:05
Başkan Erdoğan: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir... | Video 25:50
Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video 18.04.2025 | 15:56
Meclis’e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 03:25
Meclis'e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 18.04.2025 | 09:23
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı | Video 01:00
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ayrı organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı" | Video 18.04.2025 | 08:33
CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne yönelik ’usulsüzlük’ operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 01:49
CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik 'usulsüzlük' operasyonu! Şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 18.04.2025 | 08:33
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye’den çekilme başladı 01:52
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye'den çekilme başladı 17.04.2025 | 23:37
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 28:20
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 17.04.2025 | 21:33
Başkan Erdoğan: Hedefimiz terörsüz Türkiye | Video 30:23
Başkan Erdoğan: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" | Video 17.04.2025 | 14:35
FETÖ’nün hücre yapılanması ve kriptolu yazışmaları böyle deşifre oldu | Video 01:14
FETÖ’nün hücre yapılanması ve kriptolu yazışmaları böyle deşifre oldu | Video 17.04.2025 | 13:14
İstanbul Havalimanı’ndan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu başladı | Video 00:46
İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı | Video 17.04.2025 | 12:55
Bakan Uraloğlu: Küresel havacılığın en üst ligine yükseldik | Video 11:26
Bakan Uraloğlu: "Küresel havacılığın en üst ligine yükseldik" | Video 17.04.2025 | 11:31
Kahramanmaraş’a yapılan köy evlerini görenler hayran kalıyor | Video 01:15
Kahramanmaraş'a yapılan köy evlerini görenler hayran kalıyor | Video 17.04.2025 | 11:31
İstanbul Havalimanı 3’lü pisti açıldı! Avrupa’da örneği yok | Video 08:18
İstanbul Havalimanı 3'lü pisti açıldı! Avrupa'da örneği yok | Video 17.04.2025 | 11:27
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama | Video 07:31
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama | Video 17.04.2025 | 11:21
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in kasasından 5 milyon TL çıktı | Video 00:13
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş'in kasasından 5 milyon TL çıktı | Video 17.04.2025 | 11:04
Kalp krizi geçirmeden saatler önce Beyoğlu’ndaydı: Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri kamerada | Video 01:56
Kalp krizi geçirmeden saatler önce Beyoğlu’ndaydı: Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri kamerada | Video 17.04.2025 | 10:09
Meclis’te milyonluk dolandırıcılık vurgunu! Milletvekillerinin danışmanlarını hedef aldılar 02:21
Meclis'te milyonluk dolandırıcılık vurgunu! Milletvekillerinin danışmanlarını hedef aldılar 16.04.2025 | 20:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Can Atalay hakkındaki AYM hükmünün Genel Kurulda okutulmasına tepki 03:53
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay hakkındaki AYM hükmünün Genel Kurulda okutulmasına tepki 16.04.2025 | 20:24
Esra Erol’da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı! 01:24
Esra Erol'da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı! 16.04.2025 | 18:32
Sırrı Süreyya Önder’in ameliyatı 12 saat sürdü! Hayati tehlikesi sürüyor | Video 02:09
Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı 12 saat sürdü! Hayati tehlikesi sürüyor | Video 16.04.2025 | 10:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY