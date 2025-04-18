Bu tünel coğrafyanın kaderini değiştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli ayaklarından biri olan Diyarbakır'daki Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıcı Töreni'ne video konferansla bağlandı. Törende konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ: Türkiye su zengini bir ülke değil. Tedbirleri almaz, harekete geçmezsek çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir. Hükümet olarak su konusuna biz bu zaviyeden bakıyor, politikalarımızı da buna göre belirliyoruz.

23 YILDA DEV YATIRIM: Son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdik. Su alanında günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10 bin 663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. 1820 sulama tesisini hizmete aldık. Yerli ve temiz enerji kaynağı olarak 631 hidroelektrik santralini hizmete aldık. 81 ilimizin tamamının memba kalitesinde suya erişimi için 342 içme suyu ve 24 atık su tesisini tamamladık.

ÇUKUROVA'YA RAKİP OLACAK: GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlanacak. Silvan Projesi, GAP bünyesindeki önemli projelerden biri. Silvan Barajı'ndan alınacak su, Silvan ve Babakaya tünelleriyle 98 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalına aktarılacak. İnşa edilecek sulama ve depolama tesisleriyle toplamda 2.3 milyon dekar alan sulanacak. Projede Silvan Barajı başta olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet sulama tesisiyle birlikte toplam 31 adet eser bulunuyor. Bunlardan Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar barajları tamamlandı. Silvan Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar barajlarında ise çalışmalar devam ediyor. Silvan Projesi'nin bileşenleri bittiğinde bölge ürün çeşitliliği ve verimin artmasıyla Çukurova'ya rakip olacaktır.

EKONOMİYE YILLIK 30 MİLYAR LİRALIK KATKI: Toplam 255 milyar liraya mal olacak Silvan Projesi'yle 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Silvan Barajı, ara depolamalarıyla sulama tesislerinin hayata geçirilmesi, 305 bin kişiye iş imkânı ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı yapacaktır. 12 milyar lira yatırım bedeli olan Silvan Tüneli bu coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesistir. Silvan Tüneli 11.2 metre kazı çapıyla ülkemizin en büyük sulama tüneli olacak. 13 bin 200 metre uzunluğundaki tünel saniyede 212 metreküp suyu, sulama sahalarına ve proje kapsamında yer alan diğer barajlara iletecek. Bu proje Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesidir.







MUHALEFETLE ARAMIZDAKİ VİZYON FARKI



BU proje tek başına bile ana muhalefetle aramızdaki vizyon farkını ortaya koymaya yeterli. Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var. Diğer tarafta her gün ülkesini Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına şikâyet eden zavallı bir zihniyet var. Bir tarafta Türkiye'nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan özgüven sahibi bir iktidar ve Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta gırtlaklarına kadar gömüldükleri yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekârlık bataklığında debelenen çürümüş, kokuşmuş bir yapı var. Açgözlülüklerinin esiri olmuş bu muhterisler güruhunu muhatap almamaya sabırla devam ediyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Biz milletimizin refahını artırmaya bakıyoruz.

'TÜNEL 120 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DELME MAKİNESİYLE KAZILACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bölgedeki çiftçilerimizin ürün çeşitliliği artacak, verimde 2-3 kat artış yaşanacak. Silvan Sulama Tüneli, 120 metre uzunluğunda ve 2 bin 500 ton ağırlığındaki tünel delme makinesi ile kazılacak. Tünelden geçecek saniyede 212 metreküp su, bir olimpik havuzu yaklaşık 12 saniyede doldurabilir. Tünel, Doğanay Denizaltımızın rahatlıkla sığabileceği genişliğe sahip. Bir damla su, bin umut yeşertir. Bu tünelden sadece su akmayacak. Bereket akacak" dedi.