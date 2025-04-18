‘Terörsüz Türkiye için kardeşliğimizi güçlendireceğiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'ne video konferansla bağlanarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Erdoğan şöyle dedi:

TERÖRÜ KURUTMA NOKTASINA GELDİK: Terörle mücadelede verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekâtlar ile terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşlerimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz.

YENİ SAYFA AÇILACAK: 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarımızı sömüren, kardeşi kardeşi kırdıran terör belasından tamamıyla kurtulup 'Terörsüz Türkiye' hedefine vardığımızda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak. Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır. Türkiye sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Gazze'de zulüm ve katliam son bulsun, Suriye 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun, Rusya- Ukrayna savaşı nihayete ersin istiyoruz.

BARIŞIN TEMİNATISINIZ: Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, sizler, yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Zalime yavuz, mazluma yunussunuz. Sizlere güveniyorum. 18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2 bin 94 uzman komando erbaşımızı tebrik ediyorum.