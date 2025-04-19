AK Partili belediyeler halkı dinleyecek

AK Partili belediyeler, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantılarına başlıyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle AK Partili belediyeler, mikrofonu vatandaşa verecek. AK Parti'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki AK Partili belediyelerde eşzamanlı düzenlenecek programla, belediye başkanlarının görevdeki ilk yıllarında hayata geçirdikleri hizmet ve projeler vatandaşlarla paylaşılacak. Toplantılarda mahalle sakinleri söz alacak, görüş ve taleplerini dile getirecek, sorularını doğrudan belediye başkanlarına yöneltecek. Bugün başlayacak proje kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de İstanbul Kağıthane'deki programa katılacak. Demir, AK Parti Yerel Yönetimler vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunacak.