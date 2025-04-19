Başkan Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşması şu şekilde;

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Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni verilesi ile sizlerle bir aradayız. Hastanemiz ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Son 23 yılda sağlık alanında büyük dönüşüme imza attık. Modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.

İleri teknolojili her türlü araç gereci ile 23 yıl öncesine göre hayal dahil edilemeyen seviyedeyiz. Bazı aksaklıklar olabilir, oralarda da sorunları gidermek için çalışıyoruz. Bizim için siyasette rehberimiz bellidir, devlet millet için vardır; vatandaşına hizmet etmek için vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz.

TOPLAM HASTANE SAYIMIZI 1.547'YE ÇIKARDIK

O kötü günleri gençlerimiz bilmiyor. Eskiden sağlık denince insanımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyor. Sağlık alanında yaptıklarımızı gösteren, özetin de özeti bazı verileri paylaşmak istiyorum. Toplam hastane sayımızı 1.547'ye çıkardık