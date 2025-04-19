Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
Giriş Tarihi: 19.4.2025 16:49 Son Güncelleme: 19.4.2025 17:01

Başkan Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde bir devrim yaşandı. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşması şu şekilde;

AHaber CANLI YAYIN

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılış Töreni verilesi ile sizlerle bir aradayız. Hastanemiz ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Son 23 yılda sağlık alanında büyük dönüşüme imza attık. Modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.

İleri teknolojili her türlü araç gereci ile 23 yıl öncesine göre hayal dahil edilemeyen seviyedeyiz. Bazı aksaklıklar olabilir, oralarda da sorunları gidermek için çalışıyoruz. Bizim için siyasette rehberimiz bellidir, devlet millet için vardır; vatandaşına hizmet etmek için vardır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz.

TOPLAM HASTANE SAYIMIZI 1.547'YE ÇIKARDIK

O kötü günleri gençlerimiz bilmiyor. Eskiden sağlık denince insanımızın neden endişeye kapıldığını bugün idrak edemiyor. Sağlık alanında yaptıklarımızı gösteren, özetin de özeti bazı verileri paylaşmak istiyorum. Toplam hastane sayımızı 1.547'ye çıkardık

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz