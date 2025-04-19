Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde bir devrim yaşandı. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık.Hastane yatak kapasitemizi 164 binden aldık, 270 bin 511'e taşıdık" ifadelerine yer verdi. Pankart tartışmalarına tepki gösteren Erdoğan; "Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere soruyorum, Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?" dedi.