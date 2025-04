Cemre Çarşısı kapılarını iyiliğe açtı

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemre Çarşısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla The Peninsula İstanbul'da ziyaretçilere kapılarını açtı. "Aile, İyilik, Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen etkinliğe katılan Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Dernek Başkanı Belma Sekmen ile birlikte stantları tek tek gezerek ürünleri inceledi. Emine Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet ederek, geliri derneğin sosyal yardım faaliyetleri ve projelerinde kullanılacak ürünlerden alışveriş yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti. Erdoğan'ı THY standında karşılayan uçak şefleri ise Taş Tepeler bölgesinde yapılan kazı çalışmaları ışığında ortaya çıkan "medeniyetin ilk buğday tanesi"nden yapılan 12 bin yıllık ekmeklerden ikramda bulundu.

KİTAP AYRACI YAPTI

Dice Kayek markasının kurucuları Ayşe ve Ece Ege ile birlikte tekstilde dönüşüm atölyesine katılarak eski bir elbiseyi etek ve çantaya dönüştüren Emine Erdoğan, Olimpiyatlarda dereceye giren milli sporcularla kullanılmış kâğıttan kitap ayracı yaptı. Daha sonra Mutfak Atölyesi'ne geçen Emine Erdoğan'a sıfır atık ve sürdürülebilir mutfak prensiplerine verdiği önemle tanınan Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Eyüp Kemal Sevinç eşlik etti. Erdoğan, merdaneyle hamur açarak kişin malzemelerini baharatlandırırken, "Usta, beğenirse beni yanına alacak" dedi. Erdoğan, mutfak atölyesinden ayrıldıktan sonra açılış programına katılan ünlü isimlerle bir araya gelerek sohbet etti. Yapılan her alışverişin iyiliğe dönüştüğü etkinlik; ilk gününde iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından isimleri ağırladı.

Açılışa, Emine Erdoğan ve Bakan Göktaş'ın yanı sıra Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Halkbank İcra Kurulu Başkanı Osman Arslan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, iş kadını Feryal Gülman, sanatçı Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah Alkoçlar, oyuncu Wilma Elles, sunucu ve manken Tülin Şahin, sanatçı Alişan ile milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanat, iş dünyası, gastronomi, moda ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Tekstilden ev aksesuvarına 70'i aşkın markanın katıldığı ve 20 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek etkinlikten elde edilen gelir sosyal yardım faaliyetlerinde kullanılacak.

YÜREKLERE DOKUNACAK

Bu arada Emine Erdoğan programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. TOGEM-DER tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte bulunmanın, yüreklere dokunan bir iyilik hikâyesine tanıklık etmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli isim bu dayanışma yolculuğuna katkı sunup gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak" ifadelerini kullandı.

TURKUVAZ MEDYA DA DESTEK VERDİ

