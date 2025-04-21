AK Parti MKYK bugün toplanacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yoğun gündem ile toplanacak.Toplantının ana gündeminin 'terörsüz Türkiye' çalışmalarında ki son durum olması bekleniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi hedefleri ve CHP'nin bitmek bilmeyen eylemlerini de gündeme getirmesi değerlendiriliyor. AK Parti MKYK Toplantısı bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, hem yerel hem de ulusal gündemlerin konuşulması bekleniyor.Toplantıda ana gündemin, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti içerisinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sonrasında 'terörsüz Türkiye' çalışmalarında ki son durum olması bekleniyor. Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin önümüzdeki sürecin planlaması MKYK'da masaya yatırılacak.Ekonomi ile ilgili atılan adımların da gündemde yer alması beklenen toplantıda, özellikle 2026 sonunda ulaşılması beklenen tek haneli enflasyon hedeflerine ilişkin atılan adımların ve sonuçları değerlendirilecek.CHP tarafından başlatılan ve bitmek bilmeyen eylemleri de gündeme gelecek.Toplantıda ayrıca, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarında masaya yatırılması beklenirken, Suriye üzerinden Türkiye'ye karşı verilen mesajlarında gündeme gelmesi bekleniyor.