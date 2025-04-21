Başkan Erdoğan TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreninde konuşuyor

Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız hatta daha iyisini yaparız dedik. Karamsarlık aşılayanlara kendi ülkesinden umudunu kesenlere asla kulak asmadık. Yılmadan yorulmadan, inanç azim ve sabırlara çalışarak bugünlere kadar alnımızın akıyla geldik.

Her bir mühendisimize buradan bir kez daha kalpten teşekkür ediyorum. 23 yıldır olduğu gibi, önce hayalleri hedeflere, sonra hedefleri gerçekleri dönüştürmeye hep beraber devam edeceğiz.

TÜRKSAT'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek.

Ana muhalefet partisi eliyle, Türkiye tartışmaların içerisine çekilmek isteniyor. Sokaklarımızın terörize edilmesinden, Türkiye'nin Batı'ya şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, ekonomik saldırılara kadar tüm tuşlara basılıyor.