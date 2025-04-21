Başkan Erdoğan: "Kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biriyiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreninde açılamalarda bulundu. TÜRKSAT 6A ile birlikte uzayda toplam 10 aracımızın bulundunu belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi." ifadelerini kullandı.