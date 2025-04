İzmir'de CHP belediyeciliği çöktü. Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çibel Şirketinde çalışan 1130 işçi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca iş bırakıp greve gitti. 3 gündür alınamayan çöplere belediye hiçbir çözüm yolu üretmeyince vatandaş bu umursamazlığa is yan etti. Karabağlar ve Konak belediyelerinden de eylem kararı geldi.Karabağlar Belediyesi içine düştüğü borç batağı işçilerin bayram ikramiyeleri ile nisan ayı maaşlarını ödeyemedi. Belediye yönetimi 21 Nisan'da hesaplara 30 bin lira yatırılacağını kalan farkların ise sonra ödeneceğini duyurdu. Bunun DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası maaş ve ikramiyelerinin hesaplara tam yatması konusunda ısrarcı oldu. Sendika taleplerinin gerçekleşmememesi halinde 22 Nisan Salı'dan itibaren eylemlere başlayacaklarını duyurdu.Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel şirketinde ise örgütlü sendika ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında 1580 işçiyi kapsayan ve bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. DİSK'e bağlı Genel İş İzmir, işçilere "Ciddiyetsiz rakamlarla masaya geliniyor. Uzlaşı çıkmaması halinde 22 Nisan Salı yarım gün iş bırakılacak" mesajı gönderdi. Belediye binası önünde toplanacak olan işçiler siyah kıyafetler giyerek sakal bırakacak.Mahallemizdeki çöpler 3 gündür toplanmıyor. Her taraf çöp oldu. Havaların ısınması ile birlikte çöplerden etrafa yayılan koku ciddi anlamda rahatsızlık vermeye başladı. Sokağa çıkmak çileye dönüştü. Kapı pencere açamıyoruz. Çiğli bu görüntüleri hak etmiyor.Çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa salamaz duruma geldik. Havaların ısınmasıyla birlikte etrafa kötü bir koku yayıyor. Sadece koku da değil, sineklerden de geçilmiyor. Bu daha nereye kadar devam edecek bilmiyoruz. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Zaten Harmandalı çöplüğünden dolayı yıllarca sıkıntı çekiyoruz. Çektiklerimiz yetmezmiş gibi şimdi de mahallemiz çöpten geçilmiyor.Her taraf çöp. Bu manzara Çiğli'ye hiç yakışmıyor. Belediye su faturaları ile bizden düzenli olarak çevre temizlik vergisi kesiyor. Buna rağmen karşılaştığımız manzara bu. Artık yeter. Biz de her vatandaş gibi doğru düzgün belediyecilik hizmeti almak istiyoruz. İşçi ile belediye arasındaki anlaşmazlığın faturasını biz vatandaşlar çekiyoruz. Olacak iş değil. Bu çöpler insan sağlığını tehdit ediyor. Bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.AK Parti İzmir Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in yönetiminde belediyenin artık ilçenin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini belirterek, '' Filiz Hanım, ilçenin sorunlarını bir kenara bırakmış, Türkiye genelindeki siyasi gündeme malzeme olmayı ve kendi siyasal ikbalini yükseltmeyi Selçuk'a tercih etmiştir. Görev süresince gerçekleştirdiği tatiller, eylemler ve kayyum atanan belediyelere destek ziyaretleriyle ilçe tarihine 'görevi başında en az bulunan belediye başkanı' olarak geçmiştir'' dedi.İzmir'de tüm gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Eğer belediyelerdeki finansman krizi çözülmezse İzmir bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına etkinliklerle değil işçilerin art arda gerçekleştirecekleri eylemlerle girecek. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah, 19-20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan çocuk şenliğini ertelediklerini duyurdu.