İmamoğlu’nun ’Sahte diploma’ soruşturmasında diploması iptal edilenler ifadeye çağırıldı

İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

SON DAKİKA | İmamoğlu’nun 'sahte diploma' soruşturmasında Özalp Tozan ifade verdi: Türkiye'de denkliği yoktu